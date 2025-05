POL-FR: Lörrach: Einbruch in Kindertagesstätte

Freiburg (ots) - Während eine 36-jährige Frau ihr Kind auf dem Rücksitz ihres Pkws versorgte entwendete am Samstag, 03.05.2025, gegen 14.10 Uhr, eine unbekannte Täterschaft den Rucksack der 36-Jährigen. Die Frau befand sich in einem Parkhaus am Meeraner Platz und versorgte ihr Kind auf den Rücksitz. Diese kurze Zeit nutzte eine unbekannte Täterschaft aus, um den Rucksack der Frau, welcher in dem offenen Kofferraum ...

