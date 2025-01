Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schulwegsicherung und Kontrolle des Verkehrs

Ratzeburg (ots)

29.01.2025| Kreis Stormarn | 28.01.2025 - Bad Oldesloe

Mehrere Beamte des Polizeireviers Bad Oldesloe haben gestern früh (28.01.2025) die tägliche Schulwegsicherung zum Anlass genommen, die Fahrräder der ankommenden Schüler und Schülerinnen am Schulzentrum unter die Lupe zu nehmen. Denn "sehen und gesehen werden" ist gerade in der dunklen Jahreszeit die oberste Priorität, was eine intakte und vorschriftsmäßige Beleuchtung von Fahrrädern voraussetzt. Erfreulicher Weise führte diese Kontrolle zu keinen Beanstandungen.

Anschließend wurde die Kontrolltätigkeit bei Fahrzeugen stationär in der Ratzeburger Straße fortgesetzt. In den 2 ½ Stunden führten zwar die überprüften Fahrzeuge zu keinerlei Beanstandungen, aber dennoch fiel ein Fehlverhalten bei den Fahrern besonders auf. 21 Fahrzeugführer nutzten trotz mittlerweile in nahezu allen Fahrzeugen vorhandenen Freisprecheinrichtungen ihr Mobiltelefon in verbotswidriger Weise.

Des Weiteren hatten sechs Personen nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt.

In allen aufgeführten Fällen werden sich die Verkehrsteilnehmer in Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten müssen.

Die Polizei appelliert an die Einhaltung der Vorgaben im Straßenverkehr bei allen Verkehrsteilnehmern. Die Anzahl der Verstöße zeigt auch, dass derartige Kontrollen wiederholt werden müssen.

