Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Glasscheiben an diversen Bushaltestellen sowie an drei Fahrzeugen zerstört

Ratzeburg (ots)

28.01.2025| Kreis Stormarn | 24.-25.01.2025 - Bad Oldesloe / Reinfeld

Am 24. Januar 2025 sowie in der Nacht zum 25. Januar 2025 wurden mehrere Bushaltestellen im Stadtgebiet Bad Oldesloe und Reinfeld sowie drei Fahrzeuge auf noch unbekannte Weise stark beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden ist immens. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen dazu übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können.

Am vergangenen Freitagabend wurden die Beamten mehrfach von Anwohnern in Bad Oldesloe über Knallgeräusche zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten informiert. Durch die Streifenwagenbesatzungen konnten dann in unmittelbarer Nähe der Anrufer zerstörte Glasschieben von Bushaltestellen festgestellt werden.

Im Einzelnen wurden nachfolgend die Bushaltestellen in folgenden Straße in Bad Oldesloe beschädigt: zwei in der Hamburger Straße, eine in Neufresenburg, eine in der Segeberger Straße, eine in Seefeld, eine in Schadehorn und eine im Konrad-Adenauer-Ring.

Auch in Reinfeld fanden die Beamten in der Matthias-Claudius-Straße und in der Bahnhofstraße beschädigte Glasscheiben an den jeweiligen Bushaltestellen vor.

Doch auch Fahrzeuge waren Ziel der Zerstörungswut. So wurden in der Königsberger Straße in Bad Oldesloe zwei Fahrzeuge der Marke Opel Astra festgestellt, wo jeweils eine Seitenscheibe zerstört wurde. In der Straße Kalkgraben in Reinfeld traf es einen dort abgestellten Seat Ibiza.

Die Bushaltestellen wurden zum Teil entglast. Bei einigen konnten noch kleine Löcher in den Scheiben festgestellt werden, die darauf hinweisen könnten, dass hier mit einer Kleinkaliberwaffe (vermutlich Druckluft) geschossen wurde.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0 oder per Email unter BadOldesloe.KI@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell