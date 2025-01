Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Parfümerie in Geesthacht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

29.01.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 29.01.2025 - Geesthacht

Am heutigen Morgen (03:00 Uhr) kam es zu einem Blitzeinbruch in einer Parfümerie in der Bergedorfer Straße in Geesthacht.

Nach jetzigem Ermittlungsstand schlugen zwei männliche Täter gegen 03:00 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Eingangstür einer Parfümerie in der Fußgängerzone ein, sodass hierdurch der akustische Alarm ausgelöst worden ist. Dennoch begaben sich die derzeit unbekannten Täter durch die eingeschlagene Scheibe in das Geschäft und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Kosmetikartikeln und Parfüm. Nach dem Diebstahl flüchteten die Personen vermutlich in die angrenzende Mühlenstraße und entfernten sich von dort in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich - helle Kapuzenjacke - graue Hose - schwarze Maske - Schuhe mit auffällig reflektierenden Streifen

Täter 2:

- männlich - schwarze Jacke - schwarzer Gürtel - helle Jeans - schwarze Schuhe mit grauen Rändern

Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich der Innenstadt wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per E-Mail unter geesthacht.kpst@geesthacht.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell