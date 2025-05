Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht mutmaßlich berauschten Fahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr - in seinem Besitz 3 total gefälschte Ausweise und gestohlene Kennzeichen

Aachen (ots)

Am Montagmorgen fiel ein 21-deutscher Fahrer durch seine Fahrweise einer Streife der Bundespolizei auf.

Die Streife befand sich in der Nähe des Ponttores in Aachen und bog in die Roermonderstraße ab. Bei der Überprüfung des Kennzeichens des Verdächtigen stellten sie fest, dass es gänzlich unbekannt war und nicht zu dem geführten Fahrzeug passte.

Da hier der Verdacht des Fahrens ohne Pflichtversicherungsschutzes oder des KFZ-Diebstahls vorlag, wurde die Person einer Kontrolle unterzogen. Schon bei der Annäherung an das Fahrzeug kam ihnen ein starker Cannabisgeruch entgegen. Als sie den Mann aufforderten seinen Führerschein auszuhändigen, gab dieser an, keinen zu besitzen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte neben einem angerauchten Joint noch kleinere Mengen an Cannabis festgestellt werden.

Daneben wurden noch 2 gestohlene Kennzeichen und 3 Ausweise, die sich als Totalfälschungen herausstellten, aufgefunden. Die Kennzeichen und die Ausweise wurden beschlagnahmt und der Mann wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Dokumenten, des Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutzes zur Anzeige gebracht.

Da auch das Fahren unter berauschenden Mitteln im Raume stand, wurde eine Streife der Landespolizei hinzugezogen.

Diese nahmen den Mann wegen Abgabe einer Blutprobe mit zur Wache der Landespolizei. Ein Ergebnis steht hier zurzeit noch aus. Das von dem Tatverdächtigen verwendete Fahrzeug wurde eingeschleppt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell