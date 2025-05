BPOL NRW: Bundespolizei stellt 28-Jährigen mit Schlagring und geringer Menge Kokain im Dortmunder Hauptbahnhof

Gelsenkirchen - Münster (ots) - Am Freitagabend (9. Mai) berührte ein Mann eine junge Frau unsittlich in einem Regionalexpress in Richtung des Hauptbahnhofs Gelsenkirchen. Ein Polizeibeamter, der sich auf dem Weg zu seinem Dienst befand, wurde auf die Situation aufmerksam, kam der Heranwachsenden zur Hilfe und ...

mehr