Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter in Dortmund

Dortmund (ots)

Am Samstagnachmittag (10. Mai) kontrollierten Bundespolizisten einen jungen Mann im Hauptbahnhof Dortmund. Ermittlung ergaben, dass eine Staatsanwaltschaft vor einiger Zeit einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte.

Um 17 Uhr wurden Bundespolizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Dortmunder Hauptbahnhof auf den 29-Jährigen aufmerksam und unterzogen diesen einer Personenkontrolle. Zur Feststellung seiner Identität händigte der Mann den Beamten seinen lettischen Ausweis aus. Die Überprüfung seiner Personalien zeigte, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund per Haftbefehl nach dem lettischen Staatsbürger fahnden ließ. Das Amtsgericht Dortmund verurteilte ihn bereits im November 2021 rechtskräftig, wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung, Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen à 30,- Euro. Ersatzweise ordnete das Amtsgericht eine Freiheitsstrafe in Höhe von 35 Tagen an.

Da der Gesuchte bisher weder die geforderte Summe von 1.050,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) gezahlt, noch sich dem Strafantritt gestellt hatte, schrieb ihn die Staatsanwaltschaft Dortmund zur Festnahme aus.

Die Bundespolizisten nahmen den Wohnungslosen fest und führten ihn anschließend dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Dortmund zu. Vor Ort setzte er seine Lebensgefährtin über den Sachverhalt in Kenntnis. Die geforderte Geldstrafe konnte er jedoch noch nicht begleichen. Infolgedessen führten ihn die Uniformierten für voraussichtlich 35 Tage einer Justizvollzugsanstalt zu.

