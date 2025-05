Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte versprüht Pfefferspray im Duisburger Hauptbahnhof - Bundespolizei leitet Rettungskette und Strafverfahren ein

Duisburg (ots)

Am heutigen Morgen (09.05.2025) gegen 09.00 Uhr kam es am Duisburger Hauptbahnhof zu einem Vorfall, bei dem eine unbekannte weibliche Person vor einem Ladenlokal in der Hauptpassage Pfefferspray versprühte. Im Anschluss klagten mehrere Reisende über Atembeschwerden, woraufhin die Bundespolizei umgehend alarmiert wurde.

Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass etwa 50 Personen betroffen waren. Zwei Rettungswagen der Feuerwehr Duisburg wurden zur Versorgung der Betroffenen hinzugezogen. Vier Reisende konnten nach medizinischer Behandlung ihre Reise fortsetzen. Der Personentunnel des Hauptbahnhofs wurde für 20 Minuten abgesperrt und geräumt, um die reizende Luft zu entfernen. Durch die Öffnung der Brandschutztüren wurde die Hauptpassage gelüftet und die Situation entschärft.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte durch Videoauswertung ein Licht-bild der Tatverdächtigen ermittelt werden. Es besteht der Verdacht auf gefährliche Körperverletzung durch den Einsatz von Pfefferspray. Eine Nahbereichsfahndung verlief bislang ohne Erfolg. Zeugen konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Videoaufnahmen wurden sichergestellt, um die weiteren Ermittlungen zu unterstützen.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden, falls sie sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur Täterin haben.

Die Bundespolizei bedankt sich bei den allen eingesetzten Einsatzkräften für ihre schnelle Reaktion und die Unterstützung bei der Bewältigung des Vorfalls.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell