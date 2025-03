Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trickdiebstahl und Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Trickdiebstahl

Am Donnerstag gegen 12:20 Uhr wurde eine 60-jährige Frau am ZOB in der Bahnhofsstraße von einer bislang unbekannten weiblichen Person angesprochen und gefragt, ob sie Interesse an einer Goldkette hätte. Im weiteren Verlauf legte die unbekannte Frau die Kette an den Hals der 60-Jährigen und entwendete hierbei unbemerkt deren bereits getragene Goldkette. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Bei der entwendeten Kette handelt es sich um eine italienische Goldkette mit einem Medaillon, auf welchem eine Madonna-Abbildung zu erkennen ist. Zudem war ein kleines Herz an der Kette angebracht.

Die unbekannte Trickdiebin wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, 165 cm groß, dunkle Haare, dunkler Teint und osteuropäisches Aussehen. Die Diebin war zudem dunkel gekleidet und trug eine schwarze Jacke.

Hinweise zur gesuchten Frau nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 10:45 Uhr und 11:10 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mercedes-Benz, welcher auf einem Parkplatz vor dem Bahnhof geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollision von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

