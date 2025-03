Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Vellberg: Verkehrsunfall

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer die Eschenauer Straße in Richtung Vellberg. An der Einmündung in die Haller Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten 88-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher auf der Haller Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro.

Langenburg: Motorrad geriet in Gegenverkehr

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer die L1033 bei Oberregenbach, als dieser in eine Linkskurve zu weit in den Gegenverkehr gelangte und dort einen Pkw des Herstellers Mini streifte. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer mit seiner BMW zu Fall, wurde dadurch verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw einer 18-Jährigen und am Motorrad entstanden insgesamt ca. 9.000 Euro. Während des Einsatzes war neben zwei Streifen ein Fahrzeug der Feuerwehr Langenburg mit 8 Einsatzkräften, ein Rettungswagen und die Straßenmeisterei zur Reinigung der Straße vor Ort.

Crailsheim: Mistgabel trifft Pkw

Im alten Postweg fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 16:55 Uhr eine 61-jährige VW-Fahrerin hinter einem bislang unbekannten Pkw in Fahrtrichtung Haller Straße, als aufgrund unzureichender Ladungssicherung sich eine Mistgabel löste und den VW der Frau traf. Anschließend verließ das unbekannte Fahrzeug die Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Crailsheim nun Zeugen bittet, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

