Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Aalen: Mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft

Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Aalen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ellwangen konnten am Mittwochabend ein 21-jähriger Deutscher, ein 20-jähriger Serbe und ein 15-jähriger Kosovare wegen des Verdachtes des gewerbsmäßigen Handels mit Kokain festgenommen werden. Die Festnahmen erfolgten mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg und eines Mobilen Einsatzkommandos.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen von mehreren Wohnungen in Aalen und Essingen sowie von mehreren Fahrzeugen konnten diverse Betäubungsmittel, Bargeld und eine scharfe Maschinenpistole aufgefunden werden. Zudem konnten die Beamten während der Maßnahmen einen 19-jährigen Deutschen antreffen, welcher wegen eines ausstehenden Jugendarrestes gesucht wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurden der 21-jährige Deutsche und der 20-jährige Serbe am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 15-jährige Kosovare wurde am Donnerstag auf freien Fuß entlassen und der 19-jährige Deutsche wurde in eine Jugendarrestanstalt verbracht. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

