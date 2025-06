Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Aufregung im Polizeipräsidium - Kleiner Gegenstand, große Wirkung

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

In einem Kotbeutel brachte am Mittwochmittag (18. Juni, 13:10 Uhr) eine Hundebesitzerin einen verdächtigen Gegenstand zur Pforte des Duisburger Polizeipräsidiums. Der Pförtner staunte nicht schlecht, als er einen Blick in die Tüte warf und mehrere Patronenhülsen sowie den Umriss einer Handgranate erkennen konnte. Die Zeugin berichtete, sie habe die Gegenstände in einem nahe gelegenen Park gefunden, pflichtbewusst eingesammelt und zur Polizei gebracht.

Umgehend sperrten Polizisten den gesamten Bereich um das Polizeipräsidium an der Düsseldorfer Straße. Die Sperrung am Präsidium dauerte bis in den späten Nachmittag, als die Entschärfer des Landeskriminalamtes eintrafen und Entwarnung geben konnten - es handelte sich zum Glück nur um eine Attrappe. Dennoch hielt der kleine Fund die Polizistinnen und Polizisten mehrere Stunden in Atem - denn Sicherheit geht vor!

Deshalb appelliert die Polizei: Wenn Sie verdächtige Gegenstände finden, entfernen Sie diese nicht eigenmächtig, sondern belassen Sie diese am Fundort. Die Polizei ist dankbar über jeden Hinweis, aber bringen Sie sich bitte nicht selbst in Gefahr! Granaten können schon bei geringster Berührung oder Bewegung detonieren. Die Expertinnen und Experten kümmern sich in solchen Fällen und wissen, was zu tun ist. Also direkt die 110 wählen, aber immer an den Selbstschutz denken.

Weitere Hinweise rund um das Thema Schusswaffen- und Munitionsfunde finden Sie hier: https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-mich-informieren/schusswaffen-munition

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell