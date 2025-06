Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Babykatze aus Radkasten gerettet

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein lautes Miauen aus einem geparkten Auto in der Hans-Sachs-Straße zog am Dienstagmorgen (18. Juni, 06:23 Uhr) das Interesse einer Zeugin auf sich. Als sie nachschaute, sah sie ein flauschiges, dunkles Kätzchen. Sie benachrichtigte die Polizisten der Polizeiwache Hamborn, die sogleich ausrückten. Vor Ort staunten sie nicht schlecht: Zwei kleine, bernsteinfarbene Augen schauten verängstigt hinter einem Autoreifen hervor. Ein kleines Katzenbaby war in einen Motorraum geraten und traute sich dort nicht mehr hinaus. Doch mit gutem Zureden und ein wenig Locken schafften es die Polizisten, das herrenlose Kätzchen zu befreien.

Auf der Fahrt zur Wache Hamborn eroberte die Mieze die Herzen der Beamten im Sturm. Sie versorgten das Kätzchen fürsorglich, bis die Mitarbeitenden des Duisburger Tierheims eintrafen. Die kleine Katze wurde nun fachmännisch versorgt und untersucht.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell