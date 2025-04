POL-PDLD: Garagenbrand Schaidt

Kandel (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Kellerbrand in der Lindenstraße in Kandel. Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte konnte der Brand gelöscht werden. Zwei Bewohner kamen mit leichten Verletzungen zwecks medizinischer Abklärung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurde durch die Kriminalpolizei Landau übernommen. Es entstand ein Gebäudeschaden von ca. 5000EUR. Rückfragen bitte an: ...

