Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung

Zeugenaufruf

Höchst im Odenwald (ots)

Am Donnerstag (22.01.2025) ereignete sich in der Pestalozzistraße, 64739 Höchst im Odenwald (auf Höhe der "Linden-Apotheke") ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem PKW von der Parkfläche der Apotheke in den fließenden Verkehr ein. Am rechten Straßenrand standen ordnungsgemäß geparkte PKW. Gemäß den Angaben der Unfallverursacherin, habe sie die Beschädigungen an ihrem Fahrzeug erst später festgestellt. Sie sei sich jedoch sicher, dass sie beim Rangieren einen, vor der Apotheke parkenden, PKW gestreift haben muss. An dem PKW der Unfallverursacherin wurde roter Lackabrieb in den Schrammen aufgefunden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort konnte kein roter PKW mehr festgestellt werden. Da die Unfallverursacherin den Schaden erst später bemerkt habe und sich demnach widerrechtlich von der Unfallörtlichkeit entfernte, bittet die Polizeistation Höchst um Hinweise unter: 06163/9410.

Berichterstatter: König, PHK

