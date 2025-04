Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht durch aufmerksame Verkehrsteilnehmerin geklärt

Maikammer (ots)

Am Nachmittag des Ostersamstag kam es am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Maikammer zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr die verantwortliche Fahrzeugführerin geradeaus über den Kreisverkehr. Durch den Verkehrsunfall verlorene Fahrzeugteile habe sie sodann eingesammelt, ehe sie ihre Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Flurschaden am Kreisverkehr zu kümmern. Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs abgelesen werden, sodass die verantwortliche Fahrzeugführerin letztlich ermittelt werden konnte. Ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, die mit Geldstraße oder sogar Freiheitsstrafe und/ oder Führerscheinentzug bestraft werden kann.

Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Edenkoben.

