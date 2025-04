POL-PDLD: Unsicher fahrender PKW- Fahrer unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss

Landau (ots) - Am 19.04.2025 wurde der Polizei Landau gegen 01:55 Uhr eine Schlägerei in einer Kneipe in der Schleusenstraße in Landau gemeldet. Hierbei sollen mehrere Personen einen 31-jährigen Mann körperlich angegangen haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täter von der Tatörtlichkeit. Einer der Täter konnte noch im Nahbereich durch eine Streife festgestellt werden. Ein Strafverfahren ...

