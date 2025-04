POL-PDLD: Kellerbrand Kandel

Maikammer (ots) - Am Nachmittag des Ostersamstag kam es am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Maikammer zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei fuhr die verantwortliche Fahrzeugführerin geradeaus über den Kreisverkehr. Durch den Verkehrsunfall verlorene Fahrzeugteile habe sie sodann eingesammelt, ehe sie ihre Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen ...

mehr