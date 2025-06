Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Ruhrort: Steuerfrau verletzt sich schwer - Einsatz am Wasser

Duisburg (ots)

Ein Hafenmeister informierte die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei am Montagmorgen (16. Juni, 08:05 Uhr) über einen laufenden Rettungseinsatz am Hafenkanal. In Höhe des Kilometers 2.000 trafen die Beamten auf ein stillliegendes Gütermotorschiff und dessen aufgeregten Schiffsführer. Er schilderte, seine Frau habe das Tau des Schiffes befestigen wollen und sich dabei schwer an der Hand verletzt. Sie sei nun mit einer Familienangehörigen auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Beamten der Wasserschutzpolizei nahmen den Sachverhalt auf. Lebensgefahr für die Frau besteht nicht.

Unglücke auf Schiffen und Booten passieren auch im privaten Gebrauch immer wieder. Gerade zur Sommerzeit locken viele Anbieter mit der Vermietung von Booten und kleineren Schiffen für Tagesausflüge auf dem Wasser. Die Wasserschützerinnen und Wasserschützer raten daher dazu, sich vor der Nutzung eines Bootes genau mit dessen Gegebenheiten zu befassen. Durch Sog und Wind können gerade an Bord ungeahnte Kräfte entstehen und bei unsachgemäßem Gebrauch zu schweren Verletzungen führen.

Weitere Informationen rund um das Thema "Sicherheit auf dem Wasser" finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/sicherheit-auf-dem-wasser

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell