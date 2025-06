POL-DU: Marxloh: Auto erfasst 8-Jährigen

Duisburg (ots) - Ein Hafenmeister informierte die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei am Montagmorgen (16. Juni, 08:05 Uhr) über einen laufenden Rettungseinsatz am Hafenkanal. In Höhe des Kilometers 2.000 trafen die Beamten auf ein stillliegendes Gütermotorschiff und dessen aufgeregten Schiffsführer. Er schilderte, seine Frau habe das Tau des Schiffes befestigen ...

mehr