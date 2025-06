POL-DU: Hamminkeln/Duisburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Tötungsdelikt - Zeugensuche

Duisburg (ots) - Eine Seniorin (94) meldete sich am Freitagmittag (20. Juni, 13:20 Uhr) bei der Polizei und gab einen Diebstahl aus ihrer Wohnung nahe des Ottilienplatzes an. Dort sei ein bislang unbekannter Mann vor ihrer Wohnungstür erschienen. Dieser habe sich als Handwerker ausgegeben, der ihre Wasserleitung überprüfen müsse. Der Mann lotste die ältere Dame in ...

mehr