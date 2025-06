POL-HAM: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Renault beschädigt

Hamm-Pelkum (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Porsche Panamera E-Hybrid am Freitag, dem 20. Juni, auf einem Schotterparkplatz "Am Hahnenbach" in Brand. Gegen 21.50 Uhr eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu dem Parkplatz nahe einer Sportanlage. Bei Eintreffen stand der Wagen bereits vollständig in Flammen. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte sowie der Besitzer ...

