POL-HAM: 15-Jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Das diesjährige Hindu-Tempelfest am Sonntag, 22. Juni, verlief aus Sicht der Ordnungsbehörden gewohnt friedlich und störungsfrei (Stand 18 Uhr). Etwa 5.500 Besucher nahmen in der Spitze am traditionellen Umzug rund um den Hindu-Tempel an der Siegenbeckstraße teil oder besuchten den dort stattfindenden Basar. Die Polizei nahm vier Strafanzeigen wegen Diebstahls und eine Ordnungswidrigkeitenzeige ...

