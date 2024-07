Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Toilettenhäusschen mal wieder Ziel von Sprayern

Weimar (ots)

Zum wiederholten Male meldete eine Sicherheitsfirma Graffiti an einem Toilettenhäusschen im Weimarer Ilmpark. Am Samstag wurden an diesem vier unleserliche Schriftzüge mit lila Sprühfarbe aufgetragen, wodurch ein Sachschaden von ca. 200,00 EUR entstand. Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de oder telefonisch unter 03643-8820 zu melden.

