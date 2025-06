Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Corona-Schockanruf - "Enkel" auf der Intensivstation

Duisburg (ots)

Trickbetrüger haben am Montagnachmittag (23. Juni) eine 82-Jährige bestohlen. Gegen 15:15 Uhr erhielt die Frau in ihrer Wohnung im Bereich Falkstraße einen Anruf von einem Mann, der sich als ihr Enkel ausgab. Der vermeintliche Verwandte schilderte, er liege mit einer neuartigen Corona-Infektion auf der Intensivstation und benötige dringend eine teure Spezial-Infusion. Die Behandlung koste mehrere zehntausend Euro und müsse sofort bezahlt werden. Ein angeblicher Fahrer des Krankenhauses sei in der Nähe und könne das Geld abholen.

In der Annahme, ihrem Enkel helfen zu müssen, sammelte die Seniorin Bargeld sowie mehrere Uhren, Halsketten und Ringe zusammen. Gegen 16 Uhr erschien ein unbekannter Mann an ihrer Wohnung, nahm die Wertsachen entgegen und ging anschließend zu Fuß in Richtung Butlerstraße davon. Er wird auf 30 Jahre und 1,60 bis 1,65 Meter geschätzt. Der Abholer hat eine schlanke/normale Statur und schwarze, "raspelkurze" Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt ein hellrotes, langärmliges Shirt, eine ärmellose Weste, eine kurze, stahlblaue Hose und helle Sneaker mit sichtbaren Socken.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur beschriebenen Person machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell