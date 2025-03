POL-UN: Selm - Zufriedenstellende polizeiliche Bilanz zum Karnevals-Einsatz vom 01.03.2025

Werne (ots) - Am frühen Samstagmorgen (01.03.2025) in der Zeit zwischen 01:40 und 01:45 Uhr schlugen bislang Unbekannte in der Straße Wienbrede an einem PKW eine Scheibe ein und entwendeten Bargeld aus dem Fahrzeug. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an ...

mehr