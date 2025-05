Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen hat am Donnerstag, 15. Mai 2025, gegen 17:15 Uhr, ein Mann schwere Verletzungen erlitten.

Der 38-jährige Mann aus Berne war mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs und überholte zwischen Simmerhausen und Uhlhorn mehrere Fahrzeuge. Aus der zu überholenden Kolonne scherte auch eine 46-jährige Frau aus Visbek mit einem SUV zum Überholen aus. Der 38-Jährige kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Baum. Der abgerissene Leitpfosten verursachte noch geringe Schäden am VW eines 53-Jährigen aus Dötlingen.

Der Mann aus der Wesermarsch wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Brettorf aus dem Transporter geborgen und an den Rettungsdienst übergeben. Schwer verletzt wurde er schließlich in ein Krankenhaus gefahren. An allen drei Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 11.500 Euro. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es bis ungefähr 19:00 Uhr zu Behinderungen.

