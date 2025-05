Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 14. Mai 2025, gegen 16:00 Uhr, hat ein Mann auf der Autobahn 29 in Wardenburg die Kontrolle über sein Auto mit Anhänger verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen.

Der 46-jährige Ammerländer fuhr mit einem Kleinwagen mit Anhänger an der Anschlussstelle Wardenburg auf die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven auf. Beim Beschleunigen schaukelte sich der Anhänger - beladen mit ungesicherten Pflastersteinen - auf. Das gesamte Gespann geriet in der Folge ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der 46-Jährige blieb unverletzt. Am Kleinwagen und Anhänger entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell