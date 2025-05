Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in Maschinenhalle in Hude ++ zwei Radlader komplett zerstört ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Delmenhorst (ots)

Im Huder Ortsteil Nordenholzermoor kam es am Mittwoch, 14.05.2025, gegen 16:45 Uhr in der Sankt-Peter-Straße auf einem landwirtschaftlichen Gehöft zum Brand in einer Maschinenhalle. Der Eigentümer hatte den Brand eines Radladers in der Halle bemerkt und umgehend über Notruf die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der insgesamt vierzig Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hude und Bookholzberg stand der Radlader bereits in Vollbrand und das Feuer hatte auf einen dahinter stehenden Radlader übergegriffen. Durch den Löscheinsatz konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert und das Feuer schließlich gelöscht werden. Während die Radlader durch den Brand zerstört wurden, entstanden an den anderen, umstehenden Fahrzeugen sowie der Maschinenhalle (Rundbogenhalle mit PVC-Membran)nur geringfügige Schäden. Der Gesamtschaden dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Gefahr für das Wohnhaus und deren Bewohner bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

