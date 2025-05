POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Wardenburg-Oberlethe

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Wardenburg-Oberlethe

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Oberlethe sind am Mittwoch, 14. Mai 2025, gegen 06:25 Uhr, zwei Menschen leicht verletzt worden. Es entstanden außerdem hohe Schäden.

Eine 49-jährige Frau aus Wardenburg befuhr mit einem VW die Straße "Am Brink" und näherte sich der Kreuzung zum "Tungeler Damm", an der die Ampelanlage außer Betrieb war. Sie missachtete das für ihre Richtung geltende und durch Stoppschild angezeigte Haltegebot und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit dem BMW einer 31-Jährigen aus Wardenburg, die auf dem Tungeler Damm in Richtung Tungeln unterwegs war. Die 31-Jährige kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Fußgängerampel. Der VW der 49-Jährigen drehte sich und prallte gegen den bereits stehenden Kleinwagen eines 46-Jährigen aus Oldenburg.

Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Alle drei Fahrzeuge waren nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit. Insgesamt wurde von einem Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro ausgegangen. An der Unfallstelle kam es bis 08:15 Uhr zu Behinderungen.

