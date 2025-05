Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Kindertagesstätte in Ganderkesee-Hoykenkamp +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Kindertagesstätte in Hoykenkamp war das Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 13. Mai 2025, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 14. Mai 2025, 06:30 Uhr, haben Unbekannte eine Außentür einer Kindertagesstätte in der Fockestraße aufgebrochen. Im Gebäude durchsuchten sie die Gruppen- und Mitarbeiterräume und entwendeten elektronische Geräte und Bargeld. Insgesamt ist so ein Schaden von mindestens 3.000 Euro entstanden.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

