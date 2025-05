Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Tödlicher Verkehrsunfall

32-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle

Ulm (ots)

Am Freitag befuhr gegen 16.30 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Cabrio Mazda die Landstraße 266 von Schemmerhofen kommend in Richtung Alberweiler. Hierbei überholte er einen 20-jährigen BMW-Fahrer. Am Ende des Überholvorgangs kam der 32-Jährige mit seinem Mazda zunächst nach rechts ins Bankett. Beim Gegensteuern fuhr er im weiteren Verlauf nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Kleinlastwagen eines 45-Jährigen. Der Aufprall war so heftig, dass der 32-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Fahrer des Kleinlastwagens kam mit leichteren Verletzungen in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme musste die Landstraße vier Stunden lang voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beträgt 33.000 Euro. Die Feuerwehr Schemmerhofen war mit vier Einsatzfahrzeugen und 22 Personen im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug mit Besatzung vor Ort. Von den Notfallseelsorgern war eine Person ebenfalls am Einsatzort und hat sich um die Zeugen des Unfalls gekümmert.

