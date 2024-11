Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Portemonnaie-Diebe in Einkaufsmärkten sehr aktiv

Demmin, Neubrandenburg, Waren, Röbel (ots)

Sie sind wieder vermehrt unterwegs: In mehreren Städten in der Mecklenburgischen Seenplatte haben erneut Portemonnaie-Diebe in verschiedenen Einkaufsmärkten ihr Unwesen getrieben.

Gestern Vormittag und über die Mittagszeit - eben eine typische Einkaufszeit von Senioren - griffen die Täter in Demmin, Neubrandenburg, Waren und Röbel teils mehrfach zu.

Sie passten den Moment ab, in dem eine Handtasche der stets älteren Opfer unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hing oder im Rollator lag. In einem der Warener Fälle wurde die Geldbörse aus der offenen Jackentasche geklaut.

Zudem steht in einem Fall aus Demmin und in einem Fall aus Neubrandenburg leider fest: Der oder die Diebe sind sofort nach dem Diebstahl zur Bank und haben Geld vom Konto der Opfer abgehoben. In beiden Fällen steckten in den Portemonnaies die PIN-Codes für die Bankkarte. Die Schadenssumme der Beute-Tour von gestern beläuft sich dadurch auf mindestens 4500 Euro. Als Ärgernis kommt in den Fällen noch dazu, dass in den Geldbörsen mehr als "nur" Bargeld war. Die Opfer müssen Krankenkassenkarten, Ausweise, etc. nun neu beantragen und haben damit natürlich auch Aufwand.

Die Polizei rät dringend dazu, bei jeglichen Einkäufen aber auch beim Bummel über Weihnachtsmärkte Taschen mit Wertsachen nur direkt am Körper zu tragen und auch nicht kurz unbeaufsichtigt zurückzulassen. Geldbörsen sollten 1. immer in verschlossen Taschen sein und 2. nicht die PIN für Geldkarten enthalten. Wer sich seine Zahlen nicht merken kann, sollte sich Eselsbrücken bilden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell