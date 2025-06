Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Schokoladendiebin flüchtet und wird von Auto angefahren - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Eine 44-Jährige stahl am Mittwochnachmittag (25. Juni, 15:30 Uhr) einige Schokoriegel aus einem Discounter in der Friedrich-Ebert-Straße. Dabei wurde sie von einem Mitarbeiter beobachtet und verfolgt. Als sie mit ihrer Beute auf die Straße flüchtete, konnte ein bisher unbekannter Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die 44-jährige Diebin wurde von dem Fahrzeug am Bein getroffen und stürzte auf die Straße.

Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Discounterangestellte half ihr auf und ging mit ihr zur Filiale zurück. Dort warteten die beiden auf das Eintreffen der Beamten. Die polnische Frau verletzte sich bei dem Autounfall leicht. Sie muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls auseinandersetzen.

Wer das Unfallfahrzeug gesteuert hat, ist weiterhin unklar. Ein Zeuge beschreibt das Fahrzeug als einen dunkelblauen Ford. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Autofahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

