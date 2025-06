Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugen nach versuchtem Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude gesucht

Burscheid (ots)

Am gestrigen Montag (16.06.) wurde die Polizei zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude auf der Hauptstraße gerufen. Unbekannte Täter sollen zuvor versucht haben, in die dortige Apotheke sowie in eine darüber befindliche Wohnung einzubrechen.

Vor Ort stellten die Polizisten diverse Beschädigungen an Fenstern und Türen des Gebäudes fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die unbekannten Täter zunächst eine rückwärtig gelegene Tür der Apotheke aufzuhebeln. Zudem wurde ein Fenster zu den Geschäftsräumen aufgebrochen. Augenscheinlich gelangten die Täter jedoch nicht ins Innere der Apotheke.

Mittels einer Leiter kletterten die Täter zudem auf den Balkon einer darüber befindlichen Wohnung, hebelten die Fensterläden auf und versuchten die Terrassentür aufzubrechen. Auch in diesem Fall blieb man erfolglos.

Eine Nachbarin gab gegenüber den Polizisten an, in der Nacht zu Montag gegen 01:45 Uhr seltsame Geräusche wahrgenommen zu haben. Die Hebelspuren an den betroffenen Fenstern und Türen seien jedoch erst am nächsten Tag aufgefallen.

Die Polizei hat bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt und sucht nun nach weiteren Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu dieser Tat geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell