Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Dreistelliger Bargeldbetrag aus Schlüsselfachgeschäft entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (16.06.) ist die Polizei zum "Löwen City Center" in der Hauptstraße gerufen worden. An einem bereits geschlossenen Schlüsselfachgeschäft wurde gegen 17:35 Uhr durch einen Zeugen eine verdächtige Person gesehen. Die alarmierten Polizisten konnten keine Person mehr antreffen, stellten jedoch fest, dass der Laden scheinbar durchwühlt wurde. Offenbar wurde eine zugezogene Markise, die in Verbindung mit einem Vorhängeschloss den Laden gegen unbefugte Öffnung sichert, im unteren Bereich geöffnet.

Durch die Öffnung gelang es dem bislang Unbekannten dann, eine Kasse auf der Ladentheke zu öffnen. Nach Angaben des hinzugerufenen Ladenbesitzers wurde daraus ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und zwecks Spurensicherung wurde die Kriminalwache hinzugezogen.

Der Zeuge konnte den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: männlich, circa 65 bis 70 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, hagere Statur, graue kurze Haare, dunkle Kleidung, ausländische Sprache.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0 entgegen. (ct)

