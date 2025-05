Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Donnerstag, der 29.05.2025, 03:15 Uhr. Ein 62-jähriger Fahrer eines LKW aus Höxter striff im Vorbeifahren die, am Straßenrand geparkten, PKW´s eines 27- jährigen aus Hessisch Oldendorf und einer 29- jährigen aus Wesertal. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell