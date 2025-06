Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Frau in Wohnung bestohlen - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochmittag (25. Juni) eine 60-Jährige in ihrer Wohnung im Bereich der Straße Unter den Ulmen bestohlen. Gegen kurz nach 12 Uhr klingelte das Duo an der Haustür und gab sich als Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens aus.

Als die Duisburgerin misstrauisch wurde und nach einem Ausweis fragte, wurde sie von einem der Unbekannten in die Wohnung gedrängt. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld sowie eine Uhr. Danach flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Einer der Männer wird auf 1,80 Meter und 30 bis 35 Jahre geschätzt. Er trug eine beigefarbene/graue Kappe mit einem weißen Muster, ein helles Shirt sowie eine schwarze Hose. Sein Komplize ist etwa 1,75 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen Kappe, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer blauen Jeanshose bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell