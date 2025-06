POL-NI: Zeugen und Verursacher zu Unfall gesucht

Rinteln (ots) - (Thi) In Rinteln wurde am Sonntag den 15.06.2025 gegen 15:10 Uhr ein Pkw kontrolliert, der seit 20 Jahren keinen Haftpflichtversicherungsschutz mehr aufwies. Beamte der Verfügungseinheit kontrollierten den Ford Fusion auf der Uchtdorfer Straße in Rinteln. Gegen den 21-jährigen Fahrer wurde eine Strafanzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ...

