Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Geparkten VW Golf beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (23.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht von Donnerstagabend, 20:00 Uhr, auf Freitagmorgen, 05:00 Uhr, in der Wilhelmstraße ereignet hat. Ein Unbekannter kollidierte mit einem auf Höhe der Hausnummer 38 geparkten VW Golf. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell