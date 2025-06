POL-NI: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Nienburg (ots) - (Thi) In Nienburg wurde zwischen dem 14.06.2025, 14 Uhr, und dem 15.06.2025, 01:30 Uhr, ein E-Bike der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad stand an der Hakenstraße Einmündung Burgsmannshof und was mit einem Schloss gesichert. Der 51-jährige Geschädigte aus Nienburg erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion ...

