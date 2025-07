Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flächenbrand nach Grillparty

Dudenhofen (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr entfachte ein 19-jähriger Mann ein Feuer in einer Grillschale in seinem Garten. Aufgrund von in der Nähe befindlichem Brennholz sowie trockenem Heu ging das Feuer schnell auf die Grünfläche über und konnte durch den Mann nicht mehr eigenständig unter Kontrolle gebracht werden. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Eine Gefahr für die umliegenden Häuser bestand nicht. Die Polizei rät: Insbesondere in der trockenen Jahreszeit können schnell Flächenbrände entstehen. Machen Sie Feuer nur in dafür vorgesehenen Behältnissen und lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie für den Notfall Löschutensilien bereit. Im Falle eines Brandes wählen Sie die 112.

