Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung Brezelfest

Speyer (ots)

Am Samstag, 12.07.2025 gegen 01:30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung auf dem Brezelfest in Speyer. Hierbei sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gekommen. Besagte Auseinandersetzung sei von einem unbeteiligten versucht worden zu Schlichten. Dabei schlug einer aus der Personengruppe dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und brachte ihn anschließend zu Boden. Dabei erlitt der Geschädigte eine Nasenbeinfraktur sowie eine ausgekugelte Schulter. Die fünfköpfige Personengruppe verließ anschließend zu Fuß die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Personengruppe konnte durch die Polizei Speyer im Nahbereich des Brezelfestes nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Speyer (Maximilianstraße 6, Speyer, 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

