Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personeneschaden

Hanhofen (ots)

Am Freitag, 11.07.2025 gegen 18:00 Uhr kam es in Hanhofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 19- jähriger Fahrradfahrer befuhr den linken Gehweg anstelle der dort zu benutzenden Straße. Er sei plötzlich auf die Straße gefahren und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden, 55- jährigen PKW Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen ist. Anschließend wurde der verletzte Fahrradfahrer nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei rät sich im Straßenverkehr zurückhaltend und aufmerksam insbesondere an Einmündungen, Kreuzungen und Überwegen zu verhalten, um mögliche Zusammenstöße zu verhindern.

