POL-PDLU: Betrugsmasche Internet

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, den 10.07.2025 gegen 17:15 Uhr wurde ein Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) und dessen 48-jähriger Fahrzeugführer in der Industriestraße in Speyer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum des Fahrzeugführers gewonnen werden. Da sich ...

mehr