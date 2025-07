Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt infolge Cannabiskonsum (48/1007)

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 10.07.2025 gegen 17:40 Uhr wurde ein Pkw und dessen 23-jähriger Fahrzeugführer in der Georg-Kerschensteiner-Straße in Speyer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich für die kontrollierenden Polizeibeamten Hinweise auf einen kurzfristig zurückliegenden Cannabiskonsum. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Speyer verbracht. Hier wurde ihm durch einen angeforderten Arzt eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde der Fahrzeugführer aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein Bußgeld und weitere Maßnahmen durch die Fahrerlaubnisbehörde.

