POL-PDLU: Diebstahl aus PKW mit anschließender Festnahme

Frankenthal (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei am Morgen des 11.07.2025 gegen 05:15 Uhr über eine verdächtige Person im Bereich der Stettiner Straße in Frankenthal informiert. Diese habe zuvor versucht an mehreren PKWs die Türen zu öffnen. Nachdem sich die Person nach Ansprache des Zeugen zunächst entfernt hat, konnte er im Rahmen der Fahndung durch die Beamten festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei handelt es sich um einen 13-Jährigen Tatverdächtigen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass mindestens zwei PKWs durch diesen geöffnet wurden. Ob durch die Tat ein Schaden entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Weiter ist Gegenstand der Ermittlungen ob er mit weiteren Taten in der Vergangenheit im Zusammenhang steht. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Um sich und Ihre Wertsachen bestmöglich vor Diebstahl zu schützen und Gelegenheiten für Diebe zu minimieren, beachten Sie folgende wichtige Tipps: - Keine Wertsachen im Fahrzeug zurücklassen: Verzichten Sie grundsätzlich darauf, persönliche Gegenstände oder Dokumente im Fahrzeug aufzubewahren - selbst, wenn diese nicht sichtbar sind. Erfahrene Täter kennen nahezu alle Versteckmöglichkeiten. - Fahrzeug vollständig verschließen: Vergewissern Sie sich beim Verlassen des Fahrzeugs, dass alle Türen, Fenster, das Schiebedach sowie der Kofferraum und Tankdeckel verschlossen sind. Ziehen Sie stets den Zündschlüssel ab - auch bei kurzer Abwesenheit. - Funkschlüssel absichern: Achten Sie auf mögliche Störungen durch sogenannte Funkblocker. Diese können das Signal des Schlüssels unterbrechen und so ein unbemerktes Offenlassen des Fahrzeugs ermöglichen. - Sicheren Abstellort wählen: Nutzen Sie - sofern verfügbar - eine abschließbare Garage. Ist dies nicht möglich, stellen Sie Ihr Auto möglichst an belebten, gut beleuchteten Orten ab. Achten Sie dabei auch auf Ihr Umfeld.

