POL-PDWIL: Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Kfz

Wittlich (ots) - Am Sonntagmorgen, den 09.02.2024 gegen 01:50 Uhr kam es auf der L52 am Kreisverkehr Umspannwerk in Wittlich zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin die L52 von Wittlich kommend in Fahrtrichtung Platten. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit überfuhr der PKW den Kreisverkehr am Umspannwerk. ...

