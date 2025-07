Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht nach Unfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, den 09.07.2025, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKWs und eines E-Rollers. Hierbei befuhr der 25-Jährige Fahrer des E-Scooters die Beindersheimer Straße von der Robert-Bosch-Straße aus kommend in Fahrtrichtung Nordring. Die unbekannte LKW Fahrerin befuhr mit einer roten Zugmaschine ohne Anhänger die Beindersheimer Straße in gleicher Richtung. Die LKW Fahrerin bog anschließend nach links in die Siemensstraße ein und übersah hierbei den Fahrer des E-Scooters. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser und verletzte sich in Form von Schürfwunden. Nachdem die Fahrerin zunächst ausstieg, setzte sie ihre Fahrt anschließend fort ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

