Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter geraubt - Zeugen gesucht

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 12:40 Uhr schob ein 22-Jähriger seinen E-Scooter von einer Tankstelle an der Bergstaße/B3 durch das Wohngebiet zur Lobdengaustraße, als er von zwei männlichen Personen unvermittelt geschlagen und getreten wurde. Nachdem der Geschädigte zu Boden stürzte, wirkten die beiden Angreifer weiter körperlich auf ihn ein. Schließlich ließen sie von ihm ab, eigneten sich seinen E-Scooter an und fuhren mit diesem auf die Bergstaße/B3 in südliche Richtung davon.

Während der Tat war ein weiterer Mann anwesend, welcher ebenfalls der Gruppe angehörte. Dieser griff jedoch nicht aktiv ins Geschehen ein, sondern blieb unbeteiligt danebenstehen. Nachdem die beiden anderen Tatverdächtigen geflüchtet waren, rannte er letztendlich zu Fuß auf die Bergstraße/B3 in nördliche Richtung davon.

Die drei Männer waren laut des Geschädigten alle zwischen 18 Jahren und 21 Jahren alt und wiesen einen schlanken Körperbau auf. Einer der Männer war etwa 180 cm groß, hatte blonde Haare und war bekleidet mit einer weißen Cap, einem hellen T-Shirt, einer hellen, langen Hose sowie Nike Airforce Schuhen. Die beiden anderen Männer waren 170 - 180 cm groß, wiesen einen südeuropäischen Phänotyp auf und waren bekleidet mit schwarzen T-Shirts und Jogginghosen, wobei einer der beiden eine Cap der Marke Gucci trug.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell